В Быхове в лесной колодец провалились ребенок и его дедушка

Опубликовано: 01.11.2022 12:46 , Обновлено: 01.11.2022

В Быхове вечером 31 октября мужчина и его девятилетний внук провалились в незакрытый колодец с водой, который находился в лесу. О происшествии рассказали в МЧС.

Оказалось, что дедушка и его внук пошли в лес за еловыми лапками. Но внезапно мальчик упал в колодец. Дедушка попытался помочь ему выбраться, но тоже провалился.

Тревогу забила жена мужчины, которая также пошла в лес. Она вызвала спасателей.

Прибывшие сотрудники МЧС смогли достать мужчину и ребенка с помощью веревки. Мальчика положили в больницу из-за переохлаждения.

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