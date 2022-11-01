В Быхове в лесной колодец провалились ребенок и его дедушка
В Быхове вечером 31 октября мужчина и его девятилетний внук провалились в незакрытый колодец с водой, который находился в лесу. О происшествии рассказали в МЧС.
Оказалось, что дедушка и его внук пошли в лес за еловыми лапками. Но внезапно мальчик упал в колодец. Дедушка попытался помочь ему выбраться, но тоже провалился.
Тревогу забила жена мужчины, которая также пошла в лес. Она вызвала спасателей.
Прибывшие сотрудники МЧС смогли достать мужчину и ребенка с помощью веревки. Мальчика положили в больницу из-за переохлаждения.
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