В Буда-Кошелево милиционерам пришлось открыть стрельбу у музыкальной школы. Что случилось?

🎥 Видео

Опубликовано: 27.06.2024 08:41 , Обновлено: 27.06.2024

В Буда-Кошелево Гомельской области 26 июня милиции пришлось открыть огонь рядом с детской музыкальной школой. Как пояснили в МВД Беларуси, усмирять с помощью оружия пришлось "неадекватного человека", который начал бросаться на прохожих с ножом.

Инцидент произошёл около 16:41 на улице Красноармейской. Прибывший по вызову наряд районного отделения Департамента охраны МВД посчитал, что 62-летний местный житель представляет “реальную угрозу жизни людей”. Поэтому правоохранители “оперативно ограничили движение” случайных прохожих и транспорта и потребовали очевидцев держаться на расстоянии от злоумышленника.

На видеокадрах, снятых, очевидно, одним из сотрудников милиции на месте ЧП, отчётливо слышно и видно, что правоохранители предупредили мужчину о том, что, если тот не бросит нож, они откроют огонь. Однако, мужчина проигнорировал и слова милиционеров, и первый предупредительный выстрел в воздух.

“Неоднократные законные требования правоохранителей бросить оружие на землю агрессивно настроенный мужчина проигнорировал и направился в их сторону. После этого был произведен предупредительный выстрел в воздух, затем - по ногам нападавшего”, - так описали подробности произошедшего в МВД.

Заместитель начальника Департамента охраны МВД Анатолий Сафанович рассказал, что милиционеры оказали первую помощь раненому в ногу мужчине ещё до приезда врачей. В связи с полученным ранением правонарушителя доставили в учреждение здравоохранения, пока его действиям не будет дана окончательная правовая оценка.

Ранее Telegraf.news рассказывал о похожем случае в Гродно. Там милиционеры открыли стрельбу в одном из дворов многоэтажек, задерживая мужчину. Тот также угрожал ножом прохожим.

«Пожалуйста, убей меня» — Милиционеры стреляли во дворе многоэтажки в Гродно