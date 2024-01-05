"Пожалуйста, убей меня" — Милиционеры стреляли во дворе многоэтажки в Гродно

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Опубликовано: 05.01.2024 15:41 , Обновлено: 05.01.2024

В Сети появилось видео, как в одном из дворов Гродно милиционеры открыли стрельбу, задерживая мужчину. Что известно о происшествии?

Обновлено 16:23

Инцидент официально прокомментировали в УВД Гродненского облисполкома. По информации милиции, сначала мужчина хотел спрыгнуть с 9-го этажа, “затем спустился вниз и стал ножом угрожать прохожим”. В УВД опубликовали другое видео:

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Перед этим кадры появились в телеграм-канале “Тревожная кнопка. ОНТ”. Инцидент произошел утром 5 января в микрорайоне Ольшанка.

По информации СМИ, наряд милиции вызвали местные жители. Они сообщили, что неизвестный бродит по улице с ножом.

На видео слышно, как силовики призывают мужчину “стоять на месте”, “бросить нож” и предупреждают, что будут применять оружие. В ответ тот кричит “Я не могу”, “Давай в голову”, “Пожалуйста, убей меня”, “Застрелите” и т.д.

Один из сотрудников органов все же сделал предупредительный выстрел в воздух. Однако неизвестный продолжил идти.

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Как сообщили в тг-канале, мужчину удалось задержать. Его направили в изолятор временного содержания (ИВС) и возбудили уголовное дело по статье 339 УК РБ – хулиганство.