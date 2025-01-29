В Брестском МЧС сообщили о "самозатухании" пожара на болоте у границы с Украиной

Опубликовано: 29.01.2025 10:53 , Обновлено: 29.01.2025

В Брестском областном управлении МЧС Беларуси сообщили о том, что первый в этом году пожар на болоте, который произошёл накануне вечером, потушился сам собой. Напомним, возгорание случилось на территории Республиканского ландшафтного заказника "Званец", что в Дрогичинском районе.

В ведомстве рассказали, что на месте пожара дежурили 9 единиц техники и 20 человек, из них — 7 единиц техники и 16 работников МЧС. По словам спасателей, они не могли потушить возгорание, поскольку из-за заболоченной местности это “не представлялось возможным”. Однако уже ночью проблема решилась сама собой.

”… В результате выпавших осадков и достижения фронта пожара естественных водных преград произошло самозатухание, пожар ликвидирован. Ориентировочная площадь, пройденная фронтом пожара, составила 8 га”, — сообщили в спасательном ведомстве.

Тем временем в Министерстве лесного хозяйства добавили, что угрозы расположенным населённым пунктам, которые находились неподалёку, не было. Однако расстояние до леса составляло всего 2-3 километра, что могло привести к более масштабным последствиям.

Ранее Telegraf.news писал, что в Могилёвском областном управлении МЧС Беларуси сообщили о необычном инциденте, который произошёл сегодня днём в Костюковичах. Очевидцы заметили, как припаркованный в одном из дворов автомобиль ни с того ни с сего начал движение, врезался в ближайший подъезд и загорелся.

В Костюковичах машина самопроизвольно врезалась в подъезд и загорелась