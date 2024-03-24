В Брестской области сотрудники МВД нашли у мужчины 300 литров спирта. Какой штраф грозит?

Опубликовано: 24.03.2024 18:30 , Обновлено: 24.03.2024

Сотрудники Берёзовского РОВД обнаружили в сарае у 62-летнего жителя района 300 литров спирта. Об этом правоохранители сообщили в официальном Telegram-канале.

В ходе проверки милиционеры изъяли из хозпостройки на территории дома несколько десятков канистр, в которых находилось 300 литров жидкости “с резким, характерным запахом спирта”. Мужчина пояснил, что привёз алкоголь из-за границы для личных нужд, а также для того, чтобы угостить односельчан.

Сотрудники МВД усмотрели признаки административного правонарушения, которое предусмотрено частью 3 статьи 13.21 КоАП. Назначена химическая судебная экспертиза. Если жидкостью в канистрах действительно окажется спирт, мужчине грозит штраф от 10 до 100 базовых величин (400-4000 белорусских рублей).

Ранее Телеграф писал, что в одной из деревень Мядельского района 62-летний мужчина стрелял из пневматической винтовки по детям, и попал в живот семикласснику. Об этом сообщил Telegram-канал “Обратная сторона”.

«Бесил шум» — В Мядельском районе мужчина выстрелил из винтовки в семиклассника