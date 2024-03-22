"Бесил шум" - В Мядельском районе мужчина выстрелил из винтовки в семиклассника

Опубликовано: 22.03.2024 18:31 , Обновлено: 22.03.2024

В одной из деревень Мядельского района 62-летний мужчина стрелял из пневматической винтовки по детям, в итоге попал в живот семикласснику. Об этом сообщил Telegram-канал "Обратная сторона".

По информации источника, сельчанина “часто бесил шум улицы и проезжающего транспорта”. В один из дней около его дома катались на питбайках (мини-мотоциклах) дети.

“Сельчанин не выдержал шумихи, достал из шкафа пневматическую винтовку и начал стрелять по ребятам”, - написали в Telegram-канале “Обратная сторона”.

В итоге, как сообщил источник, 62-летний местный житель попал в живот семикласснику. Сосед вызвал милицию, в отношении стрелявшего возбудили уголовное дело.

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