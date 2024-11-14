В Бресте военный поймал 4-летнего мальчика, который выпал из окна

Опубликовано: 14.11.2024 15:00 , Обновлено: 14.11.2024

В Бресте 13 ноября военнослужащий 111-й гвардейской артиллерийской бригады ефрейтор Илья Касюк поймал 4-летнего мальчика, выпавшего из окна 3-го этажа.

Как передало агентство БелТА, Касюк, находясь в авто около своего дома, услышал детский крик и увидел ребенка. “Выглянул в окно и увидел, что висит мальчик, держась за бельевую веревку одной рукой. Я сразу побежал. Дальше все очень быстро произошло. Я снял куртку … В какой-то момент он [ребенок] отцепился и упал вниз, прямо мне в руки”, - рассказал 22-летний артиллерист агентству БелТА.

Парень передал мальчика бригаде скорой медицинской помощи и уехал в воинскую часть. “Я даже не успел понять, что происходит”, - поделился Касюк. Он считает, что каждый мужчина на его месте поступил бы так же.

По информации БелТА, ребенок при падении травм не получил.

Также агентство рассказало, что Илья Касюк родился в Пружанском районе на Брестчине, вырос в семье военнослужащего. После срочной военной службы пошел служить по контракту.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске в августе из окна 6-го этажа выпала 10-летняя девочка. Как сообщили в Следственном комитете (СК), она погибла.

В Минске с 6-го этажа выпала 10-летняя девочка — она погибла