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В Бресте у маршрутки на ходу отвалились колёса. Момент попал на видео

В Бресте у маршрутки на ходу отвалились колёса. Момент попал на видео
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🎥 Видео

Инцидент попал на видео, которое опубликовали в местном паблике. Внимание на него обратили сотрудники Госавтоинспекции.

В ведомстве сообщили, что установили личность водителя. Им оказался 69-летний житель Бреста. По информации ГАИ, в ходе проверки они установили, что он «перед началом движения не проверил техническое состояние транспортного средства, а именно крепление колёс».

В момент происшествия в салоне маршрутки находились два пассажира, никто из них, по данным ГАИ, не пострадал.

Водителя привлекли к административной ответственности по части 5 ст. 18.18 КоАП РБ (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, иных правил дорожного движения), по которой максимальный штраф сейчас — 21 рубль.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в Витебске водителя такси лишили права управления транспортным средством на шесть месяцев за то, что она не предоставила преимущество пешеходу.

ГАИ Витебска показала, за какой непропуск пешехода лишают прав на полгода

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