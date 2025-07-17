ГАИ Витебска показала, за какой непропуск пешехода лишают прав на полгода

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Опубликовано: 17.07.2025 13:28 , Обновлено: 17.07.2025

В Витебске водителя такси лишили права управления транспортным средством на шесть месяцев за то, что она не предоставила преимущество пешеходу. Соответствующее видео и информацию опубликовала Госавтоинспекция.

Нарушение ПДД произошло на проспекте Черняховского областного центра. Как видно на записи, женщина с коляской начала переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу после того, как троллейбус остановился в правой полосе.

В это время по левой полосе, не снижая скорости, продолжил движение автомобиль такси Lada, за рулём которого находилась 30-летняя женщина. Пешеход резко отступила назад, чтобы избежать столкновения.

В ГАИ сообщили, что водителя такси привлекли к административной ответственности. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 5 базовых величин (210 рублей) с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на шесть месяцев.

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