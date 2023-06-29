В Бресте трехлетний мальчик упал с 9-го этажа. Где были родители?

Опубликовано: 29.06.2023 18:18 , Обновлено: 29.06.2023

Вечером 25 июня, в одной из многоэтажек Бреста произошел несчастий случай: с девятого этажа выпал трехлетний ребенок.

Мама укладывала сына спать, однако ложиться он не хотел, игрался. В конце концов он сказал, что будет спать в комнате у своей сестры и самостоятельно пошел к ней в комнату. Через какое-то время женщина услышала подозрительные звуки и побежала за сыном, сообщило о происшествии информагентство”Минск-Новости”.

Ребенка в комнате не оказалось, а окно было открыто. Выглянув на улицу женщина увидела на земле сына.

Предварительно установлено, что мальчик залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна 9-го этажа. После того как ребенок упал, он был в сознании. Прибывшие к месту врачи оказали мальчику медпомощь и отвезли в больницу. По словам медиков, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Семья мальчика характеризуется положительно. Мама ребенка работает в больнице, сестра учится, а отец в день происшествия был на подработке в Пинске.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Полоцке из окна шестого этажа выпал годовалый малыш:

В Полоцке из окна шестого этажа выпал годовалый малыш. Где были взрослые?