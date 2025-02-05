В Бресте раскрыть серию краж на дачах помогла столовая ложка. Как?

Опубликовано: 05.02.2025 16:09 , Обновлено: 05.02.2025

Судмедэксперты из Бреста помогли установить личность серийного вора, промышлявшего в садовых товариществах, по следам, оставленным на столовой ложке. Об этом сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь.

Серию краж зафиксировали осенью 2024 года на территории Барановичского района. С октября в правоохранительные органы стали поступать сообщения от владельцев дачных домов, которые, приехав на свои участки, обнаруживали беспорядок и пропажу продуктов питания и личных вещей.

Примечательно, что почти во всех случаях на месте преступления находили столовую ложку, которой, предположительно, пользовался злоумышленник. Ложки изъяли и направили на генетическую экспертизу.

Специалистам ГКСЭ удалось выделить ДНК с вещественных доказательств и установить генотип преступника. Вскоре по подозрению в совершении краж задержали жителя Слонима 1982 года рождения. У него взяли биологические образцы для сравнения. Генетическая экспертиза подтвердила совпадение генотипа задержанного с генетическими характеристиками, выделенными со столовых ложек.

Благодаря работе экспертов удалось объединить девять эпизодов краж в Барановичском районе в одно уголовное дело. Позже следователи установили причастность слонимчанина к 18 кражам, совершенным также на территории Ивацевичского и Слонимского районов.

В отношении задержанного следователи уголовное дело по части 2 статьи 205 УК Республики Беларусь («Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище»).

Фигурант рискует получить штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Ранее Telegraf.news рассказывал о необычной краже, которая на днях произошла в одном из многоквартирных домов районного центра. Так, в оперативно-дежурную службу позвонила 45-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже декоративного фикуса, за которым она ухаживала несколько лет. По её словам, растение вместе с горшком стоило 90 рублей.

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