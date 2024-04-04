ГАИ опубликовала видео с аварией в Минске, где столкнулись сразу 4 автомобиля

🎥 Видео

Опубликовано: 04.04.2024 08:36 , Обновлено: 04.04.2024

В соцсетях УГАИ УВД Мингорисполкома показали видео с аварией, которая случилась накануне вечером, 3 апреля, в Минске. Водитель маршрутного такси пренебрёг правилами дорожного движения, тем самым спровоцировав аварию с участием четырёх автомобилей.

Как сообщили в ведомстве, около 20:00 40-летний водитель маршрутного такси «Mercedes» на пересечении улиц Кальварийской и Клары Цеткин выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Volkswagen», который ехал на зелёный. По инерции от удара автомобили выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение ещё с двумя — «Fiat» и «Mercedes».

По информации УГАИ УВД Мингорисполкома, пассажиров маршрутки — женщин 53-х и 47 лет — “доставили в больницу для обследования”.

Ранее Telegraf.news писал, что в Витебской области сотрудники ГУБОПиК задержали группу из 19 браконьеров, которые охотились на медведя с вертолёта.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что задержанные были причастны к незаконной охоте с использованием вертолёта в Витебской области. Браконьеры убили бурого медведя, который занесён в Красную книгу Республики Беларусь.

В ходе обысков по месту жительства оперативная группа изъяла вещественные доказательства, огнестрельное оружие, боеприпасы, специальные приспособления, автотранспорт, которые браконьеры использовали в своей деятельности.

Охотились на медведя с вертолёта. На Витебщине задержали группу браконьеров