В Бресте мужчина угнал такси прямо с пассажирами

Опубликовано: 12.10.2022 16:41 , Обновлено: 15.11.2024

В Бресте 35-летний мужчина угнал автомобиль такси из-за «внезапного желания прокатиться». При этом, его не смутили сидящие в салоне пассажиры.

Инцидент произошел примерно в 5 утра возле одного из «увеселительных заведений» Бреста, сообщили в милиции.

Как рассказал водитель такси, он приехал на вызов. После того, как двое клиентов сели в машину, он решил ненадолго отойти. В это же время из клуба вышел неизвестный мужчина. Увидев такси, он сел в него и поехал. Но через 100 метров остановился и ушел.

Милиционеры быстро нашли его. Он объяснил свои действия «внезапно возникшим желанием прокатиться».

Против него возбудили уголовное дело за угон.

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