"Все печально" - Белорусы показали, сколько суток на самом деле стоят на границе с Польшей

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Опубликовано: 18.08.2025 11:33 , Обновлено: 18.08.2025

Официальная статистика Государственного пограничного комитета (ГПК) показывает, что ситуация с очередями на белорусско-польской границе вторую неделю подряд только ухудшается. По состоянию на утро понедельника, 18 августа, в очереди на выезд из страны стоит 4420 легковых авто. Сами автомобилисты показали в TikTok, что в реальности стоит за этими цифрами.

По данным ГПК, за выходные очередь на границе с Польшей выросла на 25% - почти на 1000 авто. К утру понедельника перед погранпереходом “Брест” (с польской стороны “Тересполь”) также скопилось порядка 100 пассажирских автобусов.

Причиной огромных очередей белорусские пограничники называют медленную работу своих коллег, которые, по их мнению, за сутки пропускают меньше транспорта, чем могли бы (в ГПК привели цифру в 28% легковых авто от некой определённой белорусской стороной нормы).

Очереди на границах с Литвой и Латвией, по данным ГПК, не столь серьёзные, но всё же есть. Так, у литовского Мядининкая (Каменный Лог) выезда из Беларуси к утру 18 августа ожидали 80 авто, у Шальчининкая (Бенякони) — 140 авто, очередь грузовиков здесь достигает 770 фур. Въезда в Латвию через единственный пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) дожилается 265 большегрузов.









В Telegram-канале о Брестской области “#1регион” наглядно показали, какая очередь растянулась до Варшавского моста перед КПП в Бресте.

Сами же люди, вынужденные ожидать въезда в ЕС в многочасовых очередях, активно делятся своими “приключениями” на границе в соцсетях. В TikTok за выходные появились десятки видео от тех, кому пришлось провести на границе больше суток.

Так, по словам одного из авторов, на границе их туристический автобус провёл порядка 30 часов, из-за чего пришлось отменить несколько экскурсий и заездов в некоторые города по маршруту тура. Всего дожидаться своей очереди на пересечение границы туристам пришлось 54 часа . При этом, по словам автора ролика, в автобус их “довозили” за 20 евро, то есть столь длительное ожидание - не с “хвоста” очереди.

Автор другого ролика также показал очередь из автобусов, выстроившихся в длинную очередь перед КПП в Бресте. По словам мужчины, в выходные в электронной очереди стояло порядка 110 автобусов . По словам ещё одного пользователя видеоплатформы, дожидаться въезда на Варшавский мост приходится десятки часов.

Комментаторы под видео подтвердили непростую обстановку с очередями на границе. Электронная очередь, судя по всему, хоть и несколько спасает ситуацию, но всё равно не гарантирует быстрый проезд через границу.

“Кошмар… Мы стояли в электронной очереди 6 дней и потом ещё простояли 16 часов на границе (обе страны)… Такой ужас, что кто-то стоит это все время на границе, это не выносимо”, - поделилась своим опытом одна из зрительниц.

“На самом деле все печально, но вы должны были прогнозировать что так может произойти, в связи с геополитической ситуацией. Многие на самолеты опаздывают … и весь отпуск в одно место. Печаль, но надо понимать риски”, - поделился своими мыслями о сорванных из-за очередей на границе турпоездках белорусов другой зритель.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что перед выходными РУП «Белтаможсервис» сообщило, что среднее время ожидания для пересечения границы в системе электронной очереди уже превысило 6 суток. В ГПК заявили, что «заложниками ситуации» оказались обычные туристы, среди которых много граждан стран ЕС. Ведомство рекомендовало водителям учитывать это и выбирать «альтернативные маршруты».

Очередь — почти неделя. ГПК посоветовал белорусам ехать в Польшу «альтернативными маршрутами»