В Бресте 14 школьников попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. Что известно?

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Опубликовано: 18.10.2024 14:09 , Обновлено: 18.10.2024

В Министерстве здравоохранения сообщили о 14 учащихся брестского лицея, которые попали в областную клиническую больницу с симптомами острой кишечной инфекции. По информации ведомства, детей госпитализировали вечером 17 октября и утром 18-го.

Как рассказали в Минздраве, это учащиеся 9-11-х классов лицея № 1 имени А.С. Пушкина Бреста. По данным профильного министерства, у всех госпитализированных подтвердили норовирусную этиологию (причины) заболевания.

[info_b]Норовирусная инфекция – это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус – один из разновидностей энтеровирусов.[/info_b]

В Минздраве заверили, что состояние всех пациентов оценивается как “средней тяжести, стабильное, с положительной динамикой” и что все они получают лечение “в полном объеме”. Также, как утверждают в ведомстве, в больнице достаточно всех нужных лекарств, “обеспечена полная доступность всех диагностических методов обследования”.

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Позже в министерстве рассказали, что санитарно-эпидемиологическая служба и инфекционисты организовали необходимые “санитарно-противоэпидемические и лечебные мероприятия” в лицее, а именно:

в пищеблоке провели заключительную дезинфекцию,

обследовали персонал,

отобрали пробы для лабораторных исследований пищевых продуктов и внутри школы,

усилили контроль за организацией питания, качеством проведения уборок, соблюдением личной гигиены детьми.

“Ситуация находится на постоянном контроле санитарно-эпидемиологической службы области”, - добавили в Минздраве.

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Ранее Telegraf.news писал, что 16 августа Министерство здравоохранения Беларуси сообщило о вспышке норовирусной инфекции в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Колос» в Кобринском районе. По данным ведомства, норовирусом заразилось тогда 37 человек, среди которых было 33 подростка и 4 воспитателя.

Минздрав сообщил о массовой вспышке кишечной инфекции в санатории под Кобрином. Что известно?