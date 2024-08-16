Минздрав сообщил о массовой вспышке кишечной инфекции в санатории под Кобрином. Что известно?

Опубликовано: 16.08.2024 16:44 , Обновлено: 16.08.2024

В пятницу, 16 августа, Министерстве здравоохранения Беларуси сообщило о вспышке норовирусной инфекции в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Колос» в Кобринском районе.

По данным телеграм-канала Министерства здравоохранения, норовирусом заразилось 37 человек, среди которых 33 подростка и 4 воспитателя.

“Большинство заболеваний имеют легкую степень тяжести. Из 8 госпитализированных, в настоящее время, в инфекционном отделении Кобринской ЦРБ осталось 2 ребенка и 1 взрослый. Всего в центре оздоровления находится 587 человек”, - рассказали в ведомстве.

Как сообщили в Минздраве, первые случаи заболевания были зарегистрированы в первый день новой смены среди детей, которые прибыли на оздоровление.

Лабораторные исследований сотрудников пищеблока, внешней среды, в том числе продуктов питания, не выявили следов вируса. По мнению врачей, он разнёсся “контактно-бытовым путем”.

“Санитарно-эпидемиологической службой организованно и проводятся комплексы противоэпидемических и профилактических мероприятий, в том числе усиленный контроль за качеством проведения уборок, соблюдение личной гигиены персоналом и детьми, организовано медицинское наблюдение за контактными”, - рассказали в Минздраве.

[info_b]Норовирусная инфекция – это острая кишечная инфекция, проявляющаяся рвотой, диареей и повышением температуры. Основным свойством норовирусов является их высокая степень заразности и быстрое течение болезни.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писали о том, что в Министерстве здравоохранения Беларуси 16 августа заявили, что специалисты готовы “к существующей вероятности завоза” обезьяньей оспы в нашу страну с территории других государств.

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