В Браславском районе в болоте нашли тело мигранта

Опубликовано: 13.03.2023 16:14 , Обновлено: 13.03.2023

В Браславском районе Витебской области нашли «обледеневшее» тело мигранта. Об этом сообщили в Следственном комитете 13 марта.

В комитете подчеркнули, что труп обнаружили недалеко от границы с Латвией. По информации СК, у погибшего не было при себе личных вещей и документов.

От чего конкретно умер иностранец должна выяснить судебно-медицинская экспертиза.

При этом белорусские правоохранители заявили, что этот мигрант — очередная жертва «демократической Латвии». Там обвинили соседнюю страну в «выталкивании» беженцев, «в результате чего, от холода и голода гибнут сотни иностранцев, которые хотели найти спасение».

Ранее Телеграф писал, что в том же Браславском районе пограничники нашли под водой в канаве два трупа нелегальных мигрантов. И обвинили в этом Литву.