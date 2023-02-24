В Беларуси нашли под водой трупы нелегалов

📷 Фото

Опубликовано: 24.02.2023 11:59 , Обновлено: 24.02.2023

В Следственном комитете Беларуси 24 февраля заявили, что пограничники нашли в Браславском районе под водой в канаве два трупа нелегальных мигрантов. И обвинили в этом Литву.

«Очередное доказательство того, что представители Литвы, Латвии и Польши обесценили жизни людей, за исключением своих. Именно на границах этих стран многие беженцы мучительно погибают. […] Снова свое истинное лицо показала Литва. На этот раз жертвами стали двое мужчин», — заявили в ведомстве.

У одного из них нашли документы гражданина Шри-Ланки.

В Следственном комитете не рассказали, почему считают Литву виновной в смерти нелегалов на территории Беларуси. Там сообщили, что причины будут установлены позже, после проведения следственных мероприятий.

Также в ведомстве опубликовали фото с места инцидента.

[scryt_b title=“Впечатлительным лучше не смотреть”]

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