В Беларуси нашли под водой трупы нелегалов
В Следственном комитете Беларуси 24 февраля заявили, что пограничники нашли в Браславском районе под водой в канаве два трупа нелегальных мигрантов. И обвинили в этом Литву.
«Очередное доказательство того, что представители Литвы, Латвии и Польши обесценили жизни людей, за исключением своих. Именно на границах этих стран многие беженцы мучительно погибают. […] Снова свое истинное лицо показала Литва. На этот раз жертвами стали двое мужчин», — заявили в ведомстве.
У одного из них нашли документы гражданина Шри-Ланки.
В Следственном комитете не рассказали, почему считают Литву виновной в смерти нелегалов на территории Беларуси. Там сообщили, что причины будут установлены позже, после проведения следственных мероприятий.
Также в ведомстве опубликовали фото с места инцидента.
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