В Борисове работник коммунальной службы взял гвоздь и пошел «мстить» владельцам авто. За что?

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Опубликовано: 14.12.2023 15:31 , Обновлено: 13.11.2024

В милицию Борисова позвонил мужчина и рассказал, что ночью кто-то проколол два колеса в его автомобиле. Сотрудники уголовного розыска нашли того, кто это сделал. И узнали причину – она оказалась неординарной.

«Прокольщика» вычислили, им оказался 60-летний рабочий коммунальной службы, сообщили в УВД Минского облисполкома. На вопрос «зачем» мужчина пояснил: его разозлило то, что жильцы дома постоянно паркуют свои автомобили возле подъезда, и контейнер с мусором вывезти невозможно.

На преступление отправился ночью, захватив гвоздь, рассказали в милиции. Проколол два колеса и ушел. Но весь процесс остался в видеокамере.

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[info_b]Райотдел СК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.339 УК РБ. Статья предусматривает до трех лет лишения свободы.[/info_b]

Кстати, раньше мы рассказывали, как минчанин отомстил свой «бывшей»: после расставания с девушкой он «слил» на один из популярных порносайтов интимные видеозаписи.

Минчанин «отомстил» бывшей и слил интимвидео на порносайт. Как накажут?