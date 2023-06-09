Минчанин «отомстил» бывшей и слил интимвидео на порносайт. Как накажут?

Опубликовано: 09.06.2023 11:43 , Обновлено: 09.06.2023

Серьёзным тюремным сроком может обернуться 22-летнему минчанину попытка "отомстить бывшей". Мужчина после расставания с девушкой "слил" на один из популярных порносайтов интимные видеозаписи. Между тем, девушке было всего 17 лет, поэтому наказание минчанину грозит немалое.

Как рассказали в столичной милиции, официальным основанием для задержания молодого человека стало “изготовление и распространил в интернете порнографических материалов с изображением несовершеннолетней”.

По данным следствия, познакомились молодые люди в мае прошлого года. Сам мужчина не отрицает, что возраст девушки ему был прекрасно известен. После завязавшихся отношений молодые люди “неоднократно снимали свою интимную близость на видео”, сообщили в милиции.

“Спустя несколько месяцев они расстались, после чего парень решил “подзаработать” и, создав собственный канал на одном из известных порносайтов, разместил там интимные видеоматериалы”, - рассказал о печальном финале любовной истории представитель ГУВД Минска Дмитрий Усаров.

После разбирательств обстоятельств дела Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетней. Согласно статье 343-1 Уголовного кодекса РБ, за это преступление минчанину может грозить два года исправительных работ, а может - и реальный тюремный срок - до четырех лет.