В Борисове мужчина утонул в луже

Опубликовано: 17.04.2024 13:18 , Обновлено: 13.11.2024

Жителя Борисова нашли мертвым в луже, он утонул. О случае рассказал ОСВОД Беларуси в своем Telegram-канале.

Как рассказали в организации, кто-то сообщил в РУВД об обнаружении тела мужчины на одной из городских улиц. Борисовчанин лежал лицом в луже без признаков жизни.

По информации ОСВОД, погибшему 56 лет, он скончался “в результате утопления”.

[info_b]Утопление - это смерть или патологическое состояние, возникающее в результате погружения организма в воду и асфиксии (кислородное голодание организма).[/info_b]

Экспертиза установила, что борисовчанин находился в состоянии алкогольного опьянения, упал в лужу и захлебнулся в воде.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как в Минске десятилетний мальчик чуть не утонул в грязи. Он угодил в “грязевую ловушку”, выбраться оттуда помогли спасатели.

В Минске мальчик чуть не утонул в грязи