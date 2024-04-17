В Борисове мужчина утонул в луже
Жителя Борисова нашли мертвым в луже, он утонул. О случае рассказал ОСВОД Беларуси в своем Telegram-канале.
Как рассказали в организации, кто-то сообщил в РУВД об обнаружении тела мужчины на одной из городских улиц. Борисовчанин лежал лицом в луже без признаков жизни.
По информации ОСВОД, погибшему 56 лет, он скончался “в результате утопления”.
[info_b]Утопление - это смерть или патологическое состояние, возникающее в результате погружения организма в воду и асфиксии (кислородное голодание организма).[/info_b]
Экспертиза установила, что борисовчанин находился в состоянии алкогольного опьянения, упал в лужу и захлебнулся в воде.
Ранее Telegraf.news рассказывал, как в Минске десятилетний мальчик чуть не утонул в грязи. Он угодил в “грязевую ловушку”, выбраться оттуда помогли спасатели.