В Борисове автомобиль скатился в реку Березина, пока хозяин ненадолго отлучился

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Опубликовано: 24.03.2025 12:57 , Обновлено: 24.03.2025

Необычный инцидент произошёл утром 24 марта в Борисове. Автомобиль скатился в реку Березина, пока владелец ненадолго отлучился. Об этом сообщил тг-канал «Борисов | Новости». Как так получилось?

Как рассказали соседи, мужчина утром вышел прогреть машину, завёл двигатель и вернулся в дом. Выйдя через несколько минут, он не обнаружил автомобиль на месте и предположил, что его угнали. Мужчина обратился в ГАИ.

Прибывшие на место сотрудники Борисовского РУВД, по данным источника, осмотрели территорию возле дома и предположили, что машина могла скатиться в реку, протекающую в нескольких метрах от забора. Эта версия подтвердилась.

На помощь вызвали спасателей. Начальник Борисовской спасательной станции ОСВОД Евгений Михнюк рассказал, что сообщение поступило в 7:50 утра. Происшествие случилось в переулке Некрасова, в старой части города, где дома расположены в непосредственной близости от реки. [link href=“https://yandex.by/maps/21193/borisov/?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“position: absolute; top: 0px;”] Борисов [/link][link href=“https://yandex.by/maps/21193/borisov/?ll=28.493245%2C54.250808&utm_medium=mapframe&utm_source=maps&z=17.8” style=“position: absolute; top: 14px;”] Борисов — Яндекс Карты [/link] Embedded content

«По прибытию на место, очевидцы и владелец авто указали на место предположительного нахождения машины в воде. В этом месте течение и глубина реки порядка 1,7 метров. И по завихрению по крыше машины было видно, где она может быть, — пояснил Евгений Михнюк. — К слову, машину стянуло течением на 20-30 метров от того места, куда она съехала. Затем она набрала воды и под тяжестью осела на дно».

Спасатели-водолазы закрепили автомобиль тросом и с помощью спецтехники, которую предоставил местный житель, вытащили машину на берег.

t.me/borisov_mp

«Если бы не было этой спецмашины, мы бы использовали, к примеру, баллоны. Их помещаем в салон машины, надуваем и авто всплывает. В нашей практике подобные случаи не единичны. Этот более простой: течение несильное, машина удачно стояла, на ней был фаркоп», — поделился опытом Евгений Михнюк.

t.me/borisov_mp

О состоянии авто после «купания» источник не сообщил.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о том, как белорусы прогревали свои машины более пяти минут, будучи уверенными, что не получат за это штраф.

Белорусы придумали, как прогреть машину и не получить штраф от ГАИ за превышение 5 минут