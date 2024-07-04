Под Лидой столкнулись два автомобиля — водитель и пассажирка погибли на месте

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Опубликовано: 04.07.2024 09:00 , Обновлено: 04.07.2024

В ГАИ УВД Гродненского облисполкома сообщили об аварии со смертельным исходом, которая произошла вчера утром под Лидой. На автодороге "Минск — Гродно" около деревни Горни столкнулись два автомобиля — 80-летний водитель и 77-летняя пассажирка погибли на месте.

По данным Гродненской ГАИ, при выезде на “М6” со второстепенной дороги 80-летний водитель автомобиля “ВАЗ” не предоставил преимущество Chevrolet. В результате он и его 77-летняя пассажирка погибли на месте. В Chevrolet, в свою очередь, обошлось без пострадавших.

В ведомстве добавили, что из-за столкновения капот Chevrolet сплющило, а “Жигули” перевернулись на крышу. Спасателям пришлось использовать специальный инструмент, чтобы извлечь людей из “ВАЗ”.

“Уважаемые водители! При выезде со второстепенной дороги будьте предельно внимательны, особенно на перекрёстках со сложной геометрией и высокими скоростями. Также перед началом поездки, с оглядкой на погодные условия, учитывайте своё самочувствие”, — отметили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Ранее Telegraf.news писал, что в Интернете появилось видео невероятного спасения, которое произошло в конце июня на железнодорожной станции в Ивацевичах Брестской области. На кадрах видно, как при переходе путей пожилой мужчина споткнулся и не мог встать. Это произошло буквально за несколько секунд до приближавшегося скоростного поезда.

На видео попало, как в Ивацевичах милиционер спас пенсионера из-под колёс скоростного поезда