В Бобруйске суд оштрафовал мужа за оскорбление жены

Опубликовано: 24.12.2025 10:57 , Обновлено: 24.12.2025

В Бобруйске суд оштрафовал мужчину за оскорбление своей бывшей жены. Подробностями не самого обычного судебно-семейного разбирательства 23 декабря поделились в Государственном комитете судебных экспертиз.

В милицию женщина написала заявление на мужа после очередной эмоциональной переписки с бывшим супругом. После развода они никак не могли утрясти вопрос алиментов на детей и поделить между собой старые семейные долги. Споры супругов не ограничивались личными и телефонными перепалкам, а в духе времени перетекали и в онлайн-пространство.

В какой-то момент мужчина в переписке в мессенджере переборщил с эмоциями и позволил себе оскорбить бывшую жену. Та решила, что не будет молча проглатывать очередное оскорбление бывшего и пошла в милицию и суд.

В результате специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области провели лингвистическую экспертизу, которая сделала вывод, что ненормативное слово, которым мужчина “наградил” свою бывшую, имеет “негативную оценку ей личности” и “унижает её честь и достоинство”.

Заключение экспертов стало основанием для привлечения несдержанного мужчины к административной ответственности: суд Бобруйского района и города Бобруйска его оштрафовал.

Точный размер штрафа в Государственном комитете судебных экспертиз не назвали, но, согласно действующему законодательству, минимальный штраф за подобное правонарушение - 10 базовых величин (то есть 420 рублей сегодня). Максимальное наказание по статье за оскорбление куда внушительнее - 200 базовых, то есть 8400 рублей. Кроме того, за оскорбление в Сети суд может отправить человека на общественные работы и даже под административный арест.

Кстати, этой весной Общественный Совет по нравственности, учреждённый Белорусской православной церковью (БПЦ) и Союзом писателей Беларуси, предложил вернуть в белорусское законодательство ответственность за нецензурную брань как таковую, хотя уже сейчас в Беларуси могут наказать тех, кто позволяет себе крепкое словцо. Но только при определённых обстоятельствах.

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