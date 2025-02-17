В Бобруйске мужчина убил котенка на глазах у 10-месячного ребенка

Опубликовано: 17.02.2025 14:27 , Обновлено: 17.02.2025

В Бобруйске Могилевской области в конце января 52-летний мужчина убил котенка на глазах у 10-месячного ребенка своих родственников. Подробности случившегося рассказали в управлении Следственного комитета (УСК) по Могилевской области.

По [link href=“https://sk.gov.by/ru/news-usk-mogilev-ru/view/v-bobrujske-muzhchina-ubil-kotenka-na-glazax-u-malenkoj-devochki-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-14595/” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] следователей, тогда молодая семья на время приютила в гостях родственника из Кличевcкого района. Дальше в УСК восстановили такой ход событий.

Утром 28 января мужчина вошел в комнату, где 10-месячная девочка была вместе с мамой. Малышка гладила котенка. Мужчина схватил животное и бросил его о стену, а после еще несколько раз на пол. Ребенок начал плакать, в комнату вбежал отец девочки.

Он выгнал родственника из дома, рассказали в ведомстве. Мужчина, гостивший у семьи, после возвращения к себе домой пошел в милицию и заявил там, что его избил племянник. Телесные повреждения, причиненные ему, оценили как “незначительные”.

52-летнего мужчину обвинили в жестоком обращении с животным (ч. 1 ст. 339-1 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] УК [/link] Беларуси). За это можно отправиться на общественные работы или исправительные на срок до одного года, или получить штраф, или оказаться под арестом.

“Следователи планируют назначить проведение судебно-психиатрической экспертизы”, - добавили в УСК.

Ранее Telegraf.news писал, что в Чашникском районе на Витебщине 62-летний мужчина убил своего питомца — щенка — из-за того, что тот стащил со стола кусок мяса и съел его. В управлении Следственного комитета (УСК) по Витебской области рассказали, что грозит жителю за убийство животного.

«Съел кусок мяса со стола» — Житель Чашникского района убил своего щенка. В СК рассказали, что ему грозит