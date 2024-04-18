В Бобруйске мужчина с косой накинулся на милиционера. Что было дальше?

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Опубликовано: 18.04.2024 12:46 , Обновлено: 13.11.2024

В среду вечером, 17 апреля, в Бобруйский РОВД поступило сообщение о краже денег в одной из деревень неподалёку. Сотрудники милиции отправились по указанному адресу, но дверь им никто не открыл. Спустя какое-то время из дома выбежал "агрессивно настроенный мужчина" с... косой в руке.

Случай произошёл в деревне Малые Бортники. Выкрикивая угрозы, 59-летний пенсионер “начал движение в сторону сотрудников”. Как рассказали в МВД Беларуси, на требования остановиться он не реагировал. Когда белорус приблизился к участковому, тот был вынужден выстрелить в воздух. Однако мужчину это не остановило. Тогда, осознавая реальную угрозу, милиционер ранил его в ногу. После этого пенсионера задержали и доставили в больницу.

В ведомстве напомнили, что за насилие или угрозу в отношении сотрудника МВД предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Ранее Telegraf.news писал, что в милицию обратилась жительница Борисова, на глазах у которой произошло зверское издевательство над животным. 29-летний зять выпил лишнего и при помощи кухонного ножа отрезал собаке уши. Что грозит за такое?

«Хотел облегчить боль» — Белорус отрезал собаке уши и получил «уголовку». Какое наказание грозит?