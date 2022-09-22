В Бобруйске мотоцикл врезался в МАЗ и загорелся. Байкера отбросило на автомобили

🎥 Видео

Опубликовано: 22.09.2022 14:31 , Обновлено: 03.10.2022

В Бобруйске байкер не справился с управлением. Сам он слетел, а его мотоцикл врезался во впереди стоящий МАЗ и загорелся. Происшествие попало на видео.

Подробнее про инцидент рассказали в милиции Могилевской области.

Это произошло днем 21 сентября. 33-летний бобруйчанин ехал на мотоцикле Kawasaki по улице Днепровской Флотилии. Он не не справился с управлением и упал на дорогу.

Мотоцикл врезался в движущийся впереди автомобиль МАЗ и загорелся. Мужчина же ударился о припаркованные автомобили. Его госпитализировали с множеством травм.

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