В Бобруйске мотоцикл врезался в МАЗ и загорелся. Байкера отбросило на автомобили
🎥 Видео
В Бобруйске байкер не справился с управлением. Сам он слетел, а его мотоцикл врезался во впереди стоящий МАЗ и загорелся. Происшествие попало на видео.
Подробнее про инцидент рассказали в милиции Могилевской области.
Это произошло днем 21 сентября. 33-летний бобруйчанин ехал на мотоцикле Kawasaki по улице Днепровской Флотилии. Он не не справился с управлением и упал на дорогу.
Мотоцикл врезался в движущийся впереди автомобиль МАЗ и загорелся. Мужчина же ударился о припаркованные автомобили. Его госпитализировали с множеством травм.
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Темы: #Происшествия #Беларусь #Бобруйск