В Березовском районе мужчина получил 2,5 тыс. рублей штрафа после написания заявления в милицию

Опубликовано: 12.02.2025 18:36 , Обновлено: 12.02.2025

В Березовском районе Брестской области 25-летний мужчина получил 2520 рублей штрафа после того, как обратился в милицию с заявлением о хищении и не только. В прокуратуре Брестской области рассказали детали инцидента.

По материалам уголовного дела, 18 ноября 2024 года мужчина обратился в органы внутренних дел с заявлением, до этого его письменно предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. В своем заявлении он [link href=“https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/nadzor-za-resheniyami-po-ugolovnym-i-grazhdanskim-delam/iz-poterpevshego-v-o070225/” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждал [/link], что в октябре 2024-го кто-то похитил с его карт-счета 730 рублей, а также оформил кредит на 5 тыс. рублей и воспользовался этими деньгами.

По информации следователей, средства у мужчины никто не похищал. “Заявление он написал, чтобы отвлечь внимание семьи от проигранных им средств в азартных онлайн-играх”, - написали в прокуратуре.

Суд Березовского района признал виновным местного жителя в заведомо ложном доносе (ч. 1 ст. 400 Уголовного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] Беларуси). А в качестве наказания и назначил штраф в размере 60 базовых величин (2520 рублей сейчас). Максимальное наказание по ч. 1 ст. 400 УК - лишение свободы на срок до трех лет.

Приговор не вступил в законную силу, его еще можно обжаловать и опротестовать в апелляционном порядке.

Ранее Telegraf.news писал, что могилевчанка на своей даче в Шкловском районе в феврале 2024 года позвонила по номеру 103 и рассказала медикам, что порезала сама себе руки. “Скорая” приехала, но помощь не оказала. Об инциденте рассказали в службе информации прокуратуры Могилевской области.

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