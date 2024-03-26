В Беларуси запретили покупать и импортировать армянский коньяк. Что с ним не так?
Главный государственный санитарный врач Беларуси запретил продавать в стране продукцию «Араратского коньячного завода». Постановление об этом опубликовано на сайте Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
В документе говорится, что на территорию Беларуси введён запрет на импорт, реализацию, хранение, транспортировку и использование пищевой продукции производства ООО “Араратский коньячный завод” (Республика Армения).
Причиной стал не заявленный на этикетке краситель азорубин, что указывает на “признаки фальсификации данной пищевой продукции”. В ближайшее время её должны изъять из торговли и утилизировать.
К слову, ООО “Араратский коньячный завод” производит не только коньяк, но и вино, виски, фруктовую водку и др.
Ранее Telegraf.news писал, что реестр опасной продукции Беларуси пополнился двумя пунктами товаров бытовой химии, которые отныне запрещены для ввоза, обращения и реализации на территории республики. На сей раз под запрет попали стиральный порошок и жидкое средство для стирки известных брендов. Каких?
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