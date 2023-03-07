В Беларуси задержали воспитателя, которые за 10 лет изнасиловал 70 детей

Опубликовано: 07.03.2023 11:27 , Обновлено: 05.04.2023

В одном из белорусских городов задержали воспитателя, которые насиловал детей на протяжение 10 лет. Известно как минимум о 70 жертвах, сообщили в МВД.

По словам матери одного из пострадавших детей, она узнала о случившемся случайно. Женщина рассказала, что была с сыном в магазине, где они встретили воспитателя. Мальчик неожиданно «засуетился и спрятался за мать».

Вечером она «ненавязчиво» расспросила сына о произошедшем. Ребенок рассказал, что воспитатель «делал с ними плохие вещи».

«Когда они засыпали, он засовывал руку под одеяло и совершал определённые манипуляции. Его друг подвергался таким же действиям», — рассказала женщина, передает гостелеканал ОНТ.

Семья обратилась в милицию. Сотрудники МВД выяснили, что «40-летний мужчина насиловал детей на протяжении 10 лет». У него дома также нашли 400 гигабайт детского порно.

Расследование еще идет.

Ранее Телеграф писал, что, по данным МВД, а 2022 год в Беларуси были возбуждены более тысяч уголовных дел в отношении преступников, посягнувших на половую свободу или неприкосновенность несовершеннолетних. Оказалось, что среди этих преступников были и работники системы образования и здравоохранения.