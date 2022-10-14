В Беларуси задержали участников Евровидения-2012 — музыкантов Litesound

Опубликовано: 14.10.2022 08:16 , Обновлено: 14.10.2022

Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) задержал в Минске двух солистов группы Litesound — братьев Дмитрия и Владимира Карякиных. Они представляли Беларусь на музыкальном конкурсе Евровидение в 2012 году.

«Покаяльное» видео с ними появилось в телеграм-каналах 13 октября.

На них Дмитрий и Владимир сказали, что выступали на митинге Светланы Тихановской, участвовали в «маршах с перекрытием дорог», а также сотрудничали с «экстремистскими организациями».

В телеграм-каналах, приближенных к силовым ведомствам, утверждают, что в доме у братьев «обнаружили не только реквизит, но и небольшой арсенал незарегистрированного оружия и боеприпасов принадлежащий отцу певцов».

[info_b]Карякины создали поп-рок группу Litesound в 2005 году . Через пять лет они выпустили свой дебютный альбом Going to Hollywood . А в 2012 году группу выбрали представлять Беларусь на «Евровидение». Там они исполнили песню « We Are the Heroes », но не попали в финал. Позже, в 2018 году, они выпустили свой второй студийный альбом Litesound. [/info_b]

Ранее Телеграф писал, что в Минске 30 сентября задержали экс-голкипера БАТЭ и сборной Беларуси, помощника тренера украинского «Львова» Василия Хомутовского. Он приехал в столицу на лечение.

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