В Беларуси задержали известного футболиста и тренера Хомутовского

Опубликовано: 30.09.2022 21:12 , Обновлено: 30.09.2022

В Минске 30 сентября задержали экс-голкипера БАТЭ и сборной Беларуси, помощника тренера украинского «Львова» Василия Хомутовского. Он приехал в Минск на лечение.

В соцсетях появилось видео, видимо снятое сотрудниками МВД, где Василий Хомутовский признается, что в 2020-м во время акций протеста выходил на проезжую часть.

Белорусский тренер “Львова” Олег Дулуб рассказал, что его помощник Василий Хомутовский поехал в Беларусь, чтобы сделать операцию на колене.

“Он поехал в Беларусь делать операцию на колене, так как получил травму на тренировке. Сам решил, что будет делать операцию именно в Беларуси. Не имел никаких предчувствий, что приезд в Беларусь может для него плохо закончиться, все было спокойно”, - рассказал Олег Дулуб.

[info_b]Василий Хомутовский - белорусский футболист, вратарь. Тренер вратарей.