В Беларуси задержали известного футболиста и тренера Хомутовского
В Минске 30 сентября задержали экс-голкипера БАТЭ и сборной Беларуси, помощника тренера украинского «Львова» Василия Хомутовского. Он приехал в Минск на лечение.
В соцсетях появилось видео, видимо снятое сотрудниками МВД, где Василий Хомутовский признается, что в 2020-м во время акций протеста выходил на проезжую часть.
Белорусский тренер “Львова” Олег Дулуб рассказал, что его помощник Василий Хомутовский поехал в Беларусь, чтобы сделать операцию на колене.
“Он поехал в Беларусь делать операцию на колене, так как получил травму на тренировке. Сам решил, что будет делать операцию именно в Беларуси. Не имел никаких предчувствий, что приезд в Беларусь может для него плохо закончиться, все было спокойно”, - рассказал Олег Дулуб.
[info_b]Василий Хомутовский - белорусский футболист, вратарь. Тренер вратарей.
- Чемпион Беларуси - 1999;
- Серебряный призёр чемпионата Беларуси - 1998;
- Чемпион Румынии (2): 2004/05, 2005/06;
- Серебряный призёр чемпионата Румынии: 2003/04;
- Бронзовый призёр чемпионата Румынии: 2012/13;
- Обладатель Кубка Румынии: 2012/13. [/info_b]