На госТВ объявили о задержании "завербованных украинскими спецслужбами" студентов БНТУ

Опубликовано: 29.04.2024 08:25 , Обновлено: 29.04.2024

В эфире гостелеканала ОНТ в воскресенье, 28 апреля, сообщили о предотвращении белорусскими спецслужбами сразу нескольких диверсий и терактов внутри страны. Совершить "провокации и взрывы" якобы должны были подростки, в том числе, студенты Белорусского национального технического университета (БНТУ), "завербованные украинскими спецслужбами", однако их "вовремя остановил" Комитет госбезопасности Беларуси.

В анонсе документального фильма ОНТ “Дети на прицеле: завербованные врагом”, который пообещали полностью показать вечером 29 апреля, говорится о том, что несовершеннолетних белорусов “обучали и готовили к самой настоящей войне”. По словам авторов репортажа, детей в незаконную деятельность “вовлекают путём запугивания, за деньги, с применением психологической промывки мозгов”. Именно такие методы, по их словам, использовали в отношении белорусских подростков Служба безопасности Украины (СБУ).

Судя по анонсу, белорусским спецслужбам удалось раскрыть целую “террористическую ячейку” под названием “Чёрные соловьи”. В неё, судя по предварительно озвученной информации гостелеканала, входили как минимум пять человек, а возглавляла их гражданка Украины Мария Мисюк.

Скриншот видео ОНТ

Ранее Telegraf.news сообщил, что в феврале этого года председатель Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что только за 2022-2023 годы контрразведка комитета выявила «114 попыток вербовки наших граждан, в том числе 37 военнослужащих».

Тертель рассказал, сколько белорусов задержали «за предательство и шпионаж» и что будет к концу февраля