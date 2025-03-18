В Беларуси за взятки задержали руководство дорожно-строительной компании

Опубликовано: 18.03.2025 10:25 , Обновлено: 18.03.2025

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси задержали генерального директора дорожно-строительной компании и его заместителя по подозрению в получении взяток. Об этом сообщила пресс-служба белорусской милиции.

По данным следствия, руководители получали незаконные денежные вознаграждения от поставщиков оборудования и техники. Взятки брались за «благоприятное решение вопросов», входящих в их компетенцию, а также за «дальнейшее сотрудничество».

Мужчин задержали с поличным при получении взятки в особо крупном размере — более 30 тысяч долларов США.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Судя по всему, речь идёт о статье 430 УК.

Название организации и имена задержанных не сообщаются.

В ГУБОПиК МВД отметили, что ведомство систематически мониторит дорожную отрасль на предмет коррупционных рисков. Там добавили, что в январе за аналогичные преступления задержали руководителя одного из ключевых предприятий, обслуживающих автодороги Беларуси.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как минская фирма настойчиво предлагала работникам АЗС «обучающие семинары по розничной торговле». Участников задержали.

ГУБОПиК задержал руководство частной фирмы. За что минчанам грозит до 15 лет тюрьмы?