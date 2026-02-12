В Беларуси за год осудили 657 коррупционеров

Опубликовано: 12.02.2026 08:43 , Обновлено: 12.02.2026

В Беларуси за 2025 год осудили 657 коррупционеров. Такая статистика прозвучала на заседании Президиума Верховного Суда Беларуси 11 февраля. На ней председатель Верховного Суда Андрей Швед не только подвёл итоги работы белорусских судов общей юрисдикции за прошлый год, но и поставил задачи своим подчинённым на этот год.

Согласно данным Верховного суда, из 657 человек, осуждённых в прошлом году за коррупцию:

199 человек приговорили к лишению свободы;

199 приговорили к ограничению свободы: 28 лиц - направлены в исправительное учреждение открытого типа, 171 — без направления в колонию;

29 человек лишились воинских или специальных званий.

При этом общая тенденция в этой сфере, согласно статистике Верховного суда, положительная: по сравнению с 2024 годом, в прошлом году преступлений коррупционной направленности было меньше на 7,3% .

При этом Андрей Швед заявил об ухудшении ситуации с правосудием в отдельных регионах Беларуси в прошлом году.

“Некоторые позитивные тенденции, которые проявились в работе судов за последние пять лет, не получили своего дальнейшего развития. Более того, в ряде регионов страны ситуация с качеством и эффективностью правосудия, его организацией объективно ухудшилась”, — процитировало заявление Шведа издание sb.by.

Глава Верховного Суда посетовал на “отсутствие системного подхода” при анализе выявленных недостатков в работе судей, на некий “субъективный фактор” и “недостаточный уровень трудовой и исполнительской дисциплины”.

При этом Швед выразил уверенность в том, что у судебной системы Беларуси есть “значительный кадровый и интеллектуальный потенциал” и потребовал использовать все “организационные резервы”, чтобы “преодолеть негативные тенденции” в этой сфере.

Напомним, Андрея Шведа перевели на должность главы Верховного Суда в конце декабря 2025 года с должности генерального прокурора Беларуси. До этого во главе Верховного суда на протяжении 28 лет стоял Валентин Сукало, который ушёл с поста в возрасте 83 лет.

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