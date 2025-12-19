ВНС назначило генпрокурора Шведа главой Верховного Суда Беларуси

Опубликовано: 19.12.2025 16:05 , Обновлено: 19.12.2025

Делегаты VII Всебелорусского народного собрания (ВНС) 19 декабря сменили руководителя Верховного Суда Беларуси. Председателем выбрали Андрея Шведа - до сегодняшнего дня он возглавлял Генеральную прокуратуру Беларуси.

По информации государственного агентства БЕЛТА, делегаты ВНС выбирали нового главу Верховного Суда путём открытого голосования. В результате кандидатуру Андрея Шведа одобрили единогласно.

Какова будет профессиональная судьба 83-летнего Валентина Сукало, который уступает кресло председателя 52-летнему Шведу, не сообщается. Пока он просто официально освобождён от должности, которую занимал на протяжении последних 28 лет.

Кроме того, на сегодняшнем заседании ВНС сменили председателя Конституционного Суда Беларуси. 71-летнего Петра Миклашевича, который занимал эту должность с 2008 года, сменил на этой должности 52-летний Сергей Сивец, возглавлявший до сих пор Постоянную комиссию Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию.