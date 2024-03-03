В Беларуси впервые завели дело об отрицании геноцида

Опубликовано: 03.03.2024 13:32 , Обновлено: 03.03.2024

Сотрудники ГУБОПиК при силовой поддержке бойцов СОБРа внутренних войск МВД задержали 54-летнего минчанина. По информации МВД, мужчина в 2020 году создал и администрировал группу в социальной сети, где размещал "деструктивные материалы протестной тематики, направленные на смену конституционного строя".

«Вместе с этим в своих публикациях фигурант отрицал геноцид белорусского народа со стороны немецких захватчиков во время Великой Отечественной войны, реабилитируя фашистов и приписывая советским гражданам преступления, совершенные оккупантами», сообщили в министерстве.

В ведомстве решили, что таким образом мужчина «пытался очернить память жертв нацизма и героев, сражавшихся с врагом».

В Следственном комитете сообщили, что возбудили уголовные дела «за отрицание геноцида белорусского народа, организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них, оскорбление Президента, реабилитацию нацизма».

В отношении задержанного возбудили дело по трем статьям (ч.1 ст. 130-2, ч.1 ст. 368 и ч.1 ст.342). Ему может грозить 5 лет лишения свободы.

[inf]Напомним, в январе 2023 года Александр Лукашенко подписал закон «О геноциде белорусского народа». Закон установил уголовную ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа, например, посредством размещения соответствующей информации в интернете или СМИ.[/inf]

Ранее Телеграф писал, что по уголовному делу о мошеннических кол-центрах 1 февраля оперативники в Минске задержали больше полусотни подозреваемых. У задержанных изъяли $200 тыс. и 12 дорогих автомобилей.

$200 тыс. и 12 дорогих авто. Что еще нашли в Минске при задержании работников «липовых» колл-центров?