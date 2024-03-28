В Беларуси снова запретили два популярных стиральных порошка. Какие на этот раз?

📷 Фото

Опубликовано: 28.03.2024 17:50 , Обновлено: 28.03.2024

Реестр опасной продукции Беларуси пополнили ещё два стиральных порошка. С 1 апреля их официально запрещено импортировать и продавать на территории нашей страны.

В Беларуси запретили стиральные порошки следующих торговых марок:

Ariel Automat «Аквапудра с ароматом вербены» (производитель — ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск»);

капсулы для стирки Tide «Альпийская свежесть» (производитель — Procter & Gamble Amiens S.A.S. во Франции).

Оба моющих средства не соответствуют показателю «пенообразующая способность». Для машинок с фронтальной загрузкой они образуют слишком много пены, хотя на упаковках написано, что подходят для всех типов стиральных машин. Ariel к тому же отстирывает хуже: его моющая способность оказалась 56,8% при норме не менее 85%, сообщили на сайте Госстандарта.

Ранее Telegraf.news писал, что излишне пенистые моющие средства способны повредить стиральную машину. Вариантов ущерба может быть несколько:

пена проникнет за пределы бака и попадет в другие части машины, такие как насос или датчики, это может вызвать неисправности;

излишняя пена способна забить фильтры и трубки машины;

излишняя пена и химические вещества из моющих средств могут со временем повредить уплотнения и другие детали стиральной машины;

наконец, из-за избытка пены машина не сможет как следует прополоскать вещи.

Два средства для стирки производства РФ запретили в Беларуси