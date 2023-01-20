В Беларуси признали экстремистским формированием рок-группу

Опубликовано: 20.01.2023 13:10 , Обновлено: 20.01.2023

КГБ признал ещё 16 января известную рок-группу из Рогачева Tor band "экстремистским формированием". Ее участники были задержаны ещё осенью 2022 года.

Музыкантов группы задержали вместе с женами 28 октября в их одном городе Рогачев. В конце декабря стало известно, что их так и не выпустили на свободу после 60 суток ареста.

На данный момент неизвестно, когда и по каким статьям из будут судить. И ведётся ли в их отношении какое-либо уголовное дело.

Ранее стало известно, что музыкантов группы Litesound, которая представляла Беларусь на Евровидении, арестовали вместе с родителями. Однако отца братьев выпустили после инсульта и сейчас он находится дома. А вот мама и оба брата-музыканта находятся в СИЗО.

Ранее Телеграф писал, что специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) задержал в Минске двух солистов группы Litesound — братьев Дмитрия и Владимира Карякиных. Они представляли Беларусь на музыкальном конкурсе Евровидение в 2012 году.

В Беларуси задержали участников Евровидения-2012 — музыкантов Litesound