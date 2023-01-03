В Беларуси на реках начался паводок из-за "аномального потепления"

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Опубликовано: 03.01.2023 17:02 , Обновлено: 03.01.2023

В министерстве энергетики Беларуси сообщили, что Полоцкая ГЭС начала внеплановый сброс воды из-за начавшегося паводка. Уровень воды поднялся и в других крупных реках страны.

“Аномальное потепление и интенсивное таяние снега привели к паводку на Западной Двине. Для пропуска избыточных паводковых вод часть затворов плотины Полоцкой ГЭС была приоткрыта. В настоящее время расход воды через ГЭС варьируется от 700 до 800 метров кубических в секунду при многолетнем среднем расходе 292 метра кубических в секунду”, - сообщили в Минэнерго.

Ранее стало известно, что понтонный мост в Гродно, недавно возведенный военными, затопило из-за того, что русло Немана расширилось на 6 метров. Там пришлось в срочном порядке добавлять ещё понтоны к сооружению.

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А в Гомеле уровень воды в Соже почти достиг критических значений. А на притоке Сожа реке Проня у деревни Летяги (Славгородский район Могилевской области) уровень воды превысил опасную высокую отметку. Прибрежные территории подтапливает.

«В настоящее время рост уровней воды сохраняется, суточная интенсивность его достигает 155 см. На большинстве рек страны вода находится на пойме. На притоке Сожа реке Проня у д. Летяги уровень воды на 7 см превышает опасную высокую отметку, здесь отмечается рост уровня воды с интенсивностью 15 см за сутки» – сообщили в Белгидромете.