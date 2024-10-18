В Беларуси активизировались "ёлочные" мошенники. На каких Instagram-аккаунтах лучше не закупаться?

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Опубликовано: 18.10.2024 10:53 , Обновлено: 18.10.2024

В УВД Гродненского облисполкома предупредили о "ёлочных" мошенниках, которые в последнее время активизировались на просторах соцсетей. Несмотря на то, что до Нового года ещё больше двух месяцев, любители лёгкой наживы уже начали "продавать" соответствующую атрибутику. На одну из таких удочек и попалась белоруска, потеряв более 300 рублей.

В милиции рассказали, что мошенники действовали по классической схеме. Сперва они создали поддельный аккаунт в Instagram, через который якобы предлагали дешёвые искусственные ёлки. После перевода денег злоумышленники, естественно, ничего и никому не отправляли.

Так, в Октябрьское РУВД Гродно обратилась жительница областного центра, которая сообщила, что хотела приобрести новогоднее дерево через Instagram-аккаунт elochnik_by. После беседы с «менеджером» она перевела 345 рублей, однако обещанный товар не пришёл. В милиции добавили, что за текущую неделю к ним обратились ещё три гражданина, которых также обманули владельцы этого аккаунта. Общий ущерб, по данным правоохранителей, составил почти 1000 рублей.

Более того, в УВД Гродненского облисполкома обнаружили ещё один “ёлочный” Instagram-аккаунт мошенников под названием elkihouse_by. Там добавили, что на данный момент “предпринимают все меры” по блокировке этих страниц. Следователи возбудили уголовные дела по статье “Мошенничество”, а также посоветовали белорусам быть крайне бдительными и переводить деньги только “по факту получения товара”.

Ранее Telegraf.news писал, что столичная милиция предупредила о новой схеме, которую начали активно использовать мошенники в Беларуси. На этот раз под прицелом оказались пользователей популярного у белорусов маркетплейса Wildberries. Из-за этой схемы одна минчанка уже лишилась более 35 тыс. рублей, сообщили правоохранители и дали советы, как не потерять все деньги с карты.

Минская милиция предупредила покупателей на Wildberries о новой схеме мошенничества. Как не потерять все деньги с карты?