В Беларусбанке назвали номер телефона, с которого в мессенджерах звонят только мошенники

Опубликовано: 19.08.2025 19:00 , Обновлено: 20.08.2025

«Беларусбанк» предупредил клиентов о новой схеме мошенничества и назвал признак, по которому можно распознать аферистов.

Как пояснили в банке, злоумышленники звонят от имени финансовых учреждений или силовиков, пугают «оформленным кредитом» или «переводом денег экстремистам», а затем переводят разговор в мессенджеры. После этого они выманивают данные карты, создают её цифровой аналог (токен) и снимают деньги в банкоматах.

В Беларусбанке заявили, что звонок с короткого номера 147 в мессенджерах — это «всегда от мошенников». [inf]147 — это короткий номер справочной службы ОАО «АСБ Беларусбанк». Аналогичные номера есть и у других банков. Например, у Белинвестбанка — 146, у Сбер Банка — 148, у Белгазпромбанка — 120, у Белагропромбанка — 136. Ни один банк не звонит своим клиентам в мессенджерах.[/inf] Напомним, в качестве ответной меры банк с 4 августа ввёл лимиты на снятие наличных через цифровые токены. Теперь для карт клуба «Бархат» лимит составляет до 600 рублей в сутки, для остальных карт — до 1000 рублей.

Новость Телеграф

К слову, Следственный комитет 19 августа сообщил о жителе Гомеля, который лишился более 107 тысяч рублей . По версии следствия, 52-летнему мужчине сначала позвонил лжесотрудник оператора связи, а затем «специалисты Департамента финансовых расследований». Они убедили его перевести сбережения на «безопасный счёт», для чего он установил приложение для удалённого доступа.

Ещё один случай произошёл в Витебске, где 55-летний мужчина чуть не стал жертвой мошенников, но, к его сожалению, стал их курьером. В МВД рассказали, что после неудачных попыток заставить витебчанина оформить кредиты, мошенники угрозами заставили его забрать у пенсионерки более 52 тысяч рублей и отвезти их в Санкт-Петербург. По возвращении мужчину задержали.

Недавно журналисты Telegraf.news рассказывали, как мошенники используют в своих аферах имена знаменитых белорусов.

Мошенники прикрылись именем Героя Беларуси в рекламе «инновационной финансовой технологии»