Мошенники прикрылись именем Героя Беларуси в рекламе «инновационной финансовой технологии»

Опубликовано: 11.08.2025 17:31 , Обновлено: 11.08.2025

Белорусы в соцсетях начали замечать рекламу новой мошеннической схемы, в которой используются имена и изображения Героя Беларуси Дарьи Домрачевой и российского комментатора Дмитрия Губерниева.

На это обратил внимание и Telegram-канал «КиберПул», информацию которого также распространила Белтелерадиокомпания.

Для обмана граждан злоумышленники используют уже хорошо знакомую технологию deepfake. Они создали видеоролик, который имитирует сюжет белорусских теленовостей.

В нём сгенерированный «Дмитрий Губерниев» рассказывает об успешном инвестиционном проекте « Дарьи Домрачевой » и призывает вкладывать деньги в «инновационную финансовую технологию от Белгазпромбанка».

Рекламные посты маскируются под публикации или новостные сюжеты белорусских госСМИ.

Цель мошенников — убедить людей перейти по ссылке и перевести деньги на фейковую инвестиционную платформу.

Эксперты по кибербезопасности предупредили, что это мошенничество, и призвали белорусов быть предельно внимательными.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в Минске подросток, поддавшись внушению мошенников, отнёс на мусорку крупную сумму денег.

В Минске подросток отнёс на мусорку 17 000 рублей