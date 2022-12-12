В Барановичах мужчина обокрал FixPrice

Опубликовано: 12.12.2022 12:37 , Обновлено: 12.12.2022

В Барановичах 39-летний мужчина проник в один из магазинов FixPrice, украл продукты, а также деньги. Об этом сообщили местному изданию «Наш край» в УСК по Брестской области.

Инцидент произошел еще в ночь на 10 декабря.

Мужчина смог попасть внутрь магазина, отжав входную дверь. Из торгового зала он взял только продукты. А вот из сейфа в кабинете администратора украл более 850 рублей.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Беларуси («Кража»).

Ранее Телеграф писал, что Комитет госконтроля Беларуси сообщил, что возбудил уголовное дело на владельцев и руководство крупной сети ресторанов и кафе, куда входит более 40 объектов по всей стране.

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