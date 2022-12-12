В Барановичах мужчина обокрал FixPrice
В Барановичах 39-летний мужчина проник в один из магазинов FixPrice, украл продукты, а также деньги. Об этом сообщили местному изданию «Наш край» в УСК по Брестской области.
Инцидент произошел еще в ночь на 10 декабря.
Мужчина смог попасть внутрь магазина, отжав входную дверь. Из торгового зала он взял только продукты. А вот из сейфа в кабинете администратора украл более 850 рублей.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Беларуси («Кража»).
Ранее Телеграф писал, что Комитет госконтроля Беларуси сообщил, что возбудил уголовное дело на владельцев и руководство крупной сети ресторанов и кафе, куда входит более 40 объектов по всей стране.