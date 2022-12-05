КГК пришел в крупную сеть ресторанов в Беларуси

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Опубликовано: 05.12.2022 13:15 , Обновлено: 05.12.2022

Комитет госконтроля Беларуси сообщил, что возбудил уголовное дело на владельцев и руководство крупной сети ресторанов и кафе, куда входит более 40 объектов по всей стране.

Там заявили, что владельцы, собственники сети и должностные лица ресторанов «преднамеренно раздробили свой бизнес». А именно — зарегистрировали около 12 подконтрольных организаций и ИП в сфере общественного питания и доставки горячей еды, которые применяют упрощенную систему налогообложения».

«Это позволило искусственно распределять между ними выручку, создавая видимость законности применения специального режима налогообложения», — подчеркнули в КГК.

Фото: КГК

Также, по информации ведомства, в сети скрыли более половины выручки, которую получили наличными. Ее доставляли «в единый центр, после чего распределяли между фигурантами уголовного дела».

По информации КГК, сумма сокрытой выручки — более 13 млн. руб., а неуплаченных налогов — более 4 млн. руб.

Кроме того, в госконтроле сообщили, что почти всем работникам сети (более 210) выдавали зарплату в 600-1500 руб. «в конвертах».

Фото: КГК

В итоге задержали семь человек, из них двое заключили под стражу.

Ранее Телеграф писал, что в Витебске подвели итоги проверок медицинских учреждений, которые провели контролеры КГК. Оказалось, что в одном учреждении выдавали «бесконтрольно» таблетки пациентам. А в другом — нашли «значительные излишки продуктов».

КГК нашел в витебских медучреждениях «излишки продуктов» и слишком дешёвые платные услуги