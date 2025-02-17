В автобусе из Польши снова пытались ввезти в Беларусь 15 питонов. Где спрятали теперь?

📷 Фото

Опубликовано: 17.02.2025 18:08 , Обновлено: 17.02.2025

В пункте пропуска «Брест» белорусские таможенники пресекли вторую попытку незаконного ввоза экзотических змей, и снова — в рейсовом автобусе, следовавшем из Польши. Курьёзность ситуации добавил тот факт, что маршрут автобуса и само транспортное средство, судя по всему, те же, что и несколько месяцев назад. Тогда при прохождении границы под ступеньками обнаружили тайник с 19 королевскими змеями.

На этот раз водителем автобуса был другой человек. Он изменил и место тайника: 15 сетчатых питонов были спрятаны в нише под холодильником. Однако, как и в прошлый раз, сотрудники Брестской таможни оказались бдительными.

При опросе гражданин Польши уверял, что перевозит только личные вещи. Однако результаты сканирования автобуса с применением инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) выявили подозрительные «вложения» в одной из полостей. Разобрав обшивку под холодильником, таможенники обнаружили восемь пластиковых контейнеров со змеями.

Фото: Брестская таможня

В отношении водителя таможня начала административный процесс в соответствии с частью 2 статьи 15.1 КоАП Республики Беларусь. Автобус изъят до решения суда.

Сетчатые питоны, обнаруженные в тайнике, — один из самых крупных видов питонов, достигающий впечатляющих размеров: от 5 до 8 метров. Эти змеи обитают в Южной и Юго-Восточной Азии и отличаются эффектной расцветкой.

Как и в случае с предыдущей партией конфискованных змей, изъятые питоны переданы Минскому зоопарку.

Ранее журналисты Telegraf.news подробно рассказывали о первом случае.

В рейсовом автобусе на границе с Польшей брестские таможенники нашли 19 королевских питонов