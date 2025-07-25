В авиакатастрофе в России погиб белорус

Опубликовано: 25.07.2025 10:26 , Обновлено: 25.07.2025

В МИД Беларуси сообщили, что, по последним данным, в катастрофе самолёта в Амурской области России погиб гражданин Беларуси.

“С прискорбием подтверждаем гибель гражданина Беларуси в результате авиакатастрофы в Амурской области России. Генконсульство во Владивостоке поддерживает постоянный контакт с компетентными органами. Дипломаты находятся также на связи с семьей белорусского гражданина, оказывается необходимая помощь. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего”, - говорится в сообщении МИД Беларуси.

Напомним, что разбившийся в Амурской области самолет Ан-24 с бортовым номером RA-47315 был выпущен 29 января 1976 года. Пассажиры жаловались на изношенный салон и внешний вид самолёта.

Тем не менее, сертификат летной годности машина получила выдан 5 июля 2021 года сроком действия до 21 января 2036 года.

Ранее Telegraf.news писал, что в Амурской области России 24 июля разбился пассажирский самолет АН-24 “Ангара”, который утром внезапно пропал с радаров. На борту самолёта находились шесть членов экипажа и, по разным данным российских ведомств, от 40 до 46 пассажиров, включая детей. По предварительным данным, никому из них не удалось выжить.

В России разбился самолет с десятками пассажиров на борту