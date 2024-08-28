«В Африке были бы рады» - Минчане поделились видео «фонтана» в одной из новостроек после ливня

🎥 Видео

Опубликовано: 28.08.2024 09:50 , Обновлено: 28.08.2024

Жители одной из новостроек в столичном жилом комплексе "Минск-Мир" поделились в соцсетях видео настоящего потопа, который произошёл в доме "Глазго" 27 августа. На кадрах видно, как в общем коридоре на первом этаже бьёт настоящий фонтан, а весь коридор полностью затоплен водой.

Комментаторы под видео не скупились на эпитеты, описывая увиденное: прорыв называли и фонтаном, и водопадом, и гейзером, а кто-то съязвил, что это такой “встроенный клининг”.

“Ничего вы не понимаете, это белорусские нанотехнологии. Это фонтан+водопад, все так задумано, это создает эффект “Венеции”, чтобы люди не ездили в Италию. В Африке были бы рады такому ноу-хау”, - написал один из зрителей в Instagram.

Большинство комментаторов резонно предположило, что потоп в новостройке произошёл из-за мощного ливня, внезапно обрушившегося вечером 27 августа на белорусскую столицу. Однако, другие пользователи соцсети пояснили, что дождь в данном случае был не при чём - в многоэтажке произошёл прорыв водопроводной трубы в доме.

По данным агентства “Минск-Новости”, которое сослалось на обслуживающую организацию, причиной потопа в подъезде стала выбитая заглушка.

“В настоящее время подтопление ликвидировано. Вскоре произведут технический осмотр водопроводных коммуникаций для установки причин аварийной ситуации”, - процитировало агентство специалистов, ответственных за устранение аварии.

Ранее Telegraf.news рассказал, что вечером 27 августа столицу в очередной раз подтопило из-за мощного ливня. На какое-то время в отдельных районах даже остановилось движение общественного транспорта. Что не удивительно, вед, если судить по видео в соцсетях, некоторые городские перекрёстки попросту превратились в бассейны, преодолеть которые - та ещё задача для транспорта.