Утром в Минске останавливалась красная ветка метро. Что известно?

Опубликовано: 04.03.2025 09:34 , Обновлено: 04.03.2025

Утром 4 марта 2025 года на станции метро «Могилевская» Автозаводской линии Минского метрополитена произошёл «инцидент с участием пассажира», повлёкший за собой кратковременную остановку движения поездов.

Как сообщила пресс-служба Минского метрополитена, инцидент произошёл в 8:35. Уже в 8:36 с контактного рельса второго пути было снято напряжение и движение поездов по Автозаводской линии на этом участке было приостановлено.

В 8:42, спустя шесть минут, напряжение на контактный рельс пожали вновь и движение поездов возобновилось в штатном режиме.

К слову, ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о том, продлят ли в Минске линию метро за станцию «Могилёвская».

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