Ущерб уже 230 тыс. рублей. СК разыскивает жертв «тюльпановых аферистов» с Брестчины
Следственный комитет Беларуси (СК) кинул клич в попытках установить новых жертв "тюльпановой аферы", которую провернули предпринимали из Пинска (Брестская область). К следователям уже обратились 29 пострадавших из разных регионов страны. Их ущерб оценили не менее чем в 230 тысяч рублей. Однако в СК полагают, что потерпевших может быть куда больше.
Мошенническую схему, по версии следствия, провернули два пинчанина. Они запустили в соцсетях рекламу оптовой продажи луковиц тюльпанов. Заказы брали крупными партиями, причём всегда требовали предоплату. Получив от заказчиков деньги, обязательства свои предприниматели так и не исполнили - обещанных луковиц фермеры, рассчитывавшие на богатый урожай к цветочному сезону, так и не получили. Но и деньги им не вернули, поэтому они и обратились в правоохранительные органы.
В отношении недобросовестных продавцов уже возбудили уголовное дело по статье за мошенничество в особо крупном размере. Однако следователи полагают, что помимо 29 потерпевших, уже подавших заявления, пострадавших в деле может быть куда больше.
Поэтому Следственный комитет опубликовал контакты для связи возможных жертв аферистов а также обнародовал данные подозреваемых в мошенничестве:
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Диковицкий Владимир Степанович,
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Бельчуг Юрий Михайлович,
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ООО «Цветовски»,
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КФХ «Огород фермера».
“Если вы пострадали от их действий, сообщите по телефонам: 8 (0162) 27 37 00 или 8 (0162) 27 38 66 ”, - призвали в СК белорусов.
Кстати, буквально на днях Комитет государственного контроля (КГК) Беларуси раскрыл подробности уголовных дел в отношении собственников одного из крестьянско-фермерских хозяйств Брестской области (точное название компании в ведомстве тогда не назвали). Предприниматели занимались оптовой продажей живых тюльпанов и к тому же были одним из крупнейших импортеров этих луковичных цветов в Беларуси.
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